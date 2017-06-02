Путин рассказал о теме ближайшего заседания по стратегическому развитию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Необходимо четко определить источники, механизмы и объемы финансирования программы развития цифровой экономики, подготовленной правительством РФ, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2017, отметив, что вопросы рассмотрят на ближайшем заседании по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"По моему поручению правительство подготовило программу развития цифровой экономики, обращаю внимание – нужно четко определится с источниками, механизмами и объёмами ее финансирования. Все эти вопросы обсудим на ближайшем заседании по стратегическому развитию и приоритетным проектам",- сказал Путин в пятницу.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.