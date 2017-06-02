Вологодская область на ПМЭФ подписала 10 соглашений на сумму 20 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Вологодская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписала 10 соглашений на общую сумму более 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"В этом году у нас абсолютный рекорд – за два дня мы провели более 30 встреч, подписали 10 соглашений на общую сумму более 20 миллиардов рублей. Такого не было никогда", — сказал он на ПМЭФ.

Губернатор назвал Петербургский международный экономический форум основной площадкой для ведения переговоров и встреч с бизнесом.

"За 5 лет, которые мы участвуем в форуме, мы подписали более 50 соглашений, протоколов о намерениях на общую сумму более 100 миллиардов рублей. Это огромный вклад в экономику. И с каждым годом мы наращиваем объем инвестиций в экономику области. За 5 лет привлечено более 500 миллиардов рублей, что на 25% больше, чем за предыдущие 5 лет. И большую часть переговоров и двусторонних контактов мы проводим именно на Петербургском экономическом форуме", — рассказал Кувшинников.

В числе крупных соглашений, которые подписаны на ПМЭФ, соглашения с "Северной стеклотарной компанией", "Восток-сервис", Coca-Cola HBC Eurasia и другими.

"Из крупных соглашений – это "Северная стеклотарная компания", которая будет строить новое стекольное производство в Чагодощенском районе. Они планируют увеличить производство бутылок до 162 миллионов штук. Здесь будет новая печь, новое производство, новые склады хранения. Мы договорились также о продвижении на внешние рынки вместе с Центром экспортной поддержки с компанией "Айсберри" — это крупнейший производитель мороженого. Оно базируется в Вологде, производит 300 тысяч тонн продукции. И сейчас мы открываем новое окно возможностей, особенно в Китай", — сообщил глава региона.

Он отметил, что подписан также меморандум о сотрудничестве с Германской торгово-промышленной палатой. "Мы договорились о том, что наращиваем сотрудничество с немецким бизнесом, восстанавливаем утраченные в период кризиса позиции и наращиваем объем инвестиций из Германии и в Германию. В октябре мы представим свой экономический потенциал в Берлине. Немецкий бизнес заинтересован в сотрудничестве с Вологодской областью", — сказал Кувшинников.

Он сообщил, что подписано соглашение с компанией "Восток-сервис" о создании на базе "Вологодского текстиля" современного производства по пошиву спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, а также с TUI Трэвел, которое направлено на продвижение на российском и мировом рынке туристских продуктов региона.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.