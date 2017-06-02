Путин призвал крупнейшие российские компании сотрудничать со стартапами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Крупные российские компании должны активнее сотрудничать со стартапами, а правительство и Госдума должны принять поправки, регулирующие вхождение гигантов в капитал малых инновационных компаний, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, стартапы, создаваемые молодыми исследовательскими командами, могут стать эффективными партнерами крупного российского бизнеса.

"И мы будем расширять такое партнерство, создавать необходимую инфраструктуру. На базе наших ведущих вузов намерены начать формирование инновационных научно-технологических центров. Здесь на одной территории будут сосредоточены и образование, и исследовательская база, и высокотехнологичные и венчурные компании. Все они будут тесно интегрированы между собой", — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Он также призвал крупные российские компании такие, как Ростех, Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Росатом, создать у себя подразделения, которые будут работать со стартапами, и венчурные фонды.

"Активно используйте открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями. А также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты. Прошу, чтобы это не осталось пустой фразой. Я прошу вас это сделать практически и как можно быстрее", — сказал российский лидер.

Он также попросил правительство и Государственную думу принять поправки в закон, которые определят порядок вхождения крупных компаний в капитал стартапов.

"В свою очередь у крупного бизнеса должен быть четкий правовой механизм покупки и вхождения в капитал малых инновационных компаний. Прошу правительство и Государственную думу подготовить и принять необходимые поправки в закон", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.