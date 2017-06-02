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Экономика

Путин призвал крупнейшие российские компании сотрудничать со стартапами

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (543)
15:3902.06.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 2 июня 2017Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 2 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Крупные российские компании должны активнее сотрудничать со стартапами, а правительство и Госдума должны принять поправки, регулирующие вхождение гигантов в капитал малых инновационных компаний, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. 2 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Путин призвал глав регионов России открывать бизнесу новые возможности
По словам главы государства, стартапы, создаваемые молодыми исследовательскими командами, могут стать эффективными партнерами крупного российского бизнеса.

"И мы будем расширять такое партнерство, создавать необходимую инфраструктуру. На базе наших ведущих вузов намерены начать формирование инновационных научно-технологических центров. Здесь на одной территории будут сосредоточены и образование, и исследовательская база, и высокотехнологичные и венчурные компании. Все они будут тесно интегрированы между собой", — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Он также призвал крупные российские компании такие, как Ростех, Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Росатом, создать у себя подразделения, которые будут работать со стартапами, и венчурные фонды.

"Активно используйте открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями. А также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты. Прошу, чтобы это не осталось пустой фразой. Я прошу вас это сделать практически и как можно быстрее", — сказал российский лидер.

Он также попросил правительство и Государственную думу принять поправки в закон, которые определят порядок вхождения крупных компаний в капитал стартапов.

"В свою очередь у крупного бизнеса должен быть четкий правовой механизм покупки и вхождения в капитал малых инновационных компаний. Прошу правительство и Государственную думу подготовить и принять необходимые поправки в закон", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Второй день ПМЭФ: экономика спорта, энергетика и "длинные деньги"
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГлава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов во второй день форума дал интервью журналисту РИА Новости.Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (справа) во время интервью журналистам на стенде РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов во второй день форума дал интервью журналисту РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолее 12 тысяч человек принимают участие в панельных сессиях, деловых завтраках, круглых столах и других мероприятиях Санкт-Петербургского международного экономического форума.В Экспофоруме во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Более 12 тысяч человек принимают участие в панельных сессиях, деловых завтраках, круглых столах и других мероприятиях Санкт-Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо второй день форума президент России Владимир Путин принял участие в заседании "Бизнес-диалог Россия — США". "Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал глава государства, выступая на заседании.Президент РФ Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия — США в рамках XXI Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во второй день форума президент России Владимир Путин принял участие в заседании "Бизнес-диалог Россия — США". "Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал глава государства, выступая на заседании.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков рассказал радио Sputnik о соглашениях, подписанных РЭЦ на форуме.Генеральный директор АО Российский экспортный центр Петр Фрадков (в центре) во время интервью радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков рассказал радио Sputnik о соглашениях, подписанных РЭЦ на форуме.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтенды российских компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Стенды различны компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Стенды российских компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОснователь Фонда "Обнаженные сердца", посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова приняла участие в панельной сессии форума "Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018".Основатель Фонда Обнаженные сердца, посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова на панельной сессии Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018 в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Основатель Фонда "Обнаженные сердца", посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова приняла участие в панельной сессии форума "Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках ПМЭФ правительство Москвы заключило соглашение с Российским экспортным центром, реализация которого позволит усилить экспортную деятельность столичных предприятий и продвинуть их товары на международные рынки.Мэр Москвы Сергей Собянин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В рамках ПМЭФ правительство Москвы заключило соглашение с Российским экспортным центром, реализация которого позволит усилить экспортную деятельность столичных предприятий и продвинуть их товары на международные рынки.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа форуме был подписан меморандум о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Беспилотные микроавтобусы КамАЗ-"ШАТЛ" (на фото) могут стать основой для будущего парка электротранспорта в Москве.Беспилотный микроавтобус КамАЗ-ШАТЛ на стенде автоконцерна КАМАЗ Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На форуме был подписан меморандум о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Беспилотные микроавтобусы КамАЗ-"ШАТЛ" (на фото) могут стать основой для будущего парка электротранспорта в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель министра финансов России Сергей Сторчак принял участие в работе панельной сессии форума "Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды".Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак (справа) перед началом панельной сессии Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак принял участие в работе панельной сессии форума "Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды".
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с представителями Индии на стенде международной медиагруппы.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с представителями Индии на стенде международной медиагруппы.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Татьяна Голикова дала интервью радио Sputnik. Ранее, выступая на форуме, Голикова предложила провести в стране реформу всей системы социального страхования.Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова дала интервью радио Sputnik. Ранее, выступая на форуме, Голикова предложила провести в стране реформу всей системы социального страхования.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Роскосмос" и "Росгеология" подписали на форуме соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, касается поиска полезных ископаемых с помощью спутников дистанционного зондирования Земли.Стенд Роскосмоса на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Роскосмос" и "Росгеология" подписали на форуме соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, касается поиска полезных ископаемых с помощью спутников дистанционного зондирования Земли.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкМеждународная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.Участники форума на стенде РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа форуме стало известно, что группа "Сумма" заинтересована в консолидации 100% акций Объединенной зерновой компании и будет участвовать в ее приватизации.На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На форуме стало известно, что группа "Сумма" заинтересована в консолидации 100% акций Объединенной зерновой компании и будет участвовать в ее приватизации.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ рамках форума прошла торжественная церемония вручения гранта "Зеленая химия для жизни", которую президент IUPAC, член бюро отделения химии и наук о материалах РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC, профессор Джон Кориш вручили доктору Майе Станисавлевич за проект "Изучение методов получения гибридных металлоуглеродных наноматериалов, полученных из щлама горнодобывающей промышленности. Их применение для процессов адсорбции/катализа фармацевтических препаратов в воде".Петербургский международный экономический форум. День второй
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В рамках форума прошла торжественная церемония вручения гранта "Зеленая химия для жизни", которую президент IUPAC, член бюро отделения химии и наук о материалах РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC, профессор Джон Кориш вручили доктору Майе Станисавлевич за проект "Изучение методов получения гибридных металлоуглеродных наноматериалов, полученных из щлама горнодобывающей промышленности. Их применение для процессов адсорбции/катализа фармацевтических препаратов в воде".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель правления Сбербанка Герман Греф провел деловой завтрак, посвященной теме развития экономики после мая 2018 года.Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступает на деловом завтраке Сбербанка России в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф провел деловой завтрак, посвященной теме развития экономики после мая 2018 года.
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