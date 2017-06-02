Путин предложил продлить льготу по налогу на прибыль для СПИКов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготу по налогу на прибыль для специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на период после 2025 года.

Согласно действующему законодательству, ставка налога на прибыль для специнвестконтрактов может быть снижена до 0% и в федеральной, и в региональной части на весь срок действия контракта, но не позднее 2025 года.

"Что касается налогов, то предлагаю продлить уже предусмотренную льготу по налогу на прибыль на период после 2025 года", — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.