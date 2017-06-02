Путин на ПМЭФ рассказал о подъеме российской экономики

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России началась новая фаза экономического подъема, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Свое выступление глава государства начал шуткой. Когда Путин вошел в зал, участники встали и аплодисментами приветствовали российского лидера. Путин на это громко командным голосом сказал: "Вольно!", чем вызвал смех в зале. После этого все заняли свои места.

Экономика на подъеме



Во время выступления Путин отметил, что российский ВВП растет третий квартал подряд. Так, в апреле его прирост составил 1,4%.

"Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов… специалисты считают именно эти индикаторы важными признаками оживления экономики и подъема потребительского спроса", — подчеркнул президент.

По его словам, эксперты и зарубежные инвесторы отмечают высокое качество российской макроэкономической политики.

"Для них это весомый аргумент в пользу работы на российском рынке", — добавил Путин

Глава государства отметил, что за первые три месяца 2017 года приток прямых иностранных инвестиций в экономику России составил 7 миллиардов долларов — лучший показатель за последние три года.

"А в целом, инвестиции в первом квартале выросли на 2,3%. Таким образом, что хотел бы отметить, подчеркнуть, сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Это еще одно свидетельство того, о чем я уже говорил. Экономика вступает в новую фазу роста, формируется слово для ее будущего развития", — сказал Путин.

Он призвал поддержать и ускорить эти позитивные тенденции, чтобы на рубеже 2020 года выйти на опережающие темпы экономического роста, выше мировых.

Также президент попросил глав российских регионов помогать бизнесу.

"Обращаюсь ко всем главам российских регионов – здесь нужно постоянно наращивать усилия, открывать бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы. Важнейшее, принципиальное значение для предпринимателей, для всех граждан имеет эффективная защита их прав, их бизнеса, их собственности", — подчеркнул Путин.

Мудрость и ответственность

Путин заявил, что Россия открыта к реализации бизнес-проектов и сотрудничеству в вопросах глобального развития экономики.

По его словам, сейчас перед всем миром стоят долгосрочные системные вызовы, поэтому странам нельзя размениваться на склоки, распри и политические игры.

"Нам нужна мудрость и ответственность, совместный поиск нестандартных решений, новые форматы взаимодействия государств, региональных интеграционных объединений, бизнеса, научного сообщества. Необходимо использовать для этого потенциал такой универсальной организации, как ООН", — сказал президент, обращаясь к представителям организации, находящимся в зале.

Глава государства рассказал о российском предложении создать на базе ПМЭФ специальную международную молодежную секцию для конструирования образа будущего.

"Именно молодое поколение идет в завтрашние дни. Это именно те люди, кому будущее строить и кому в нем жить", — добавил Путин.

Законы и судебная система

Президент рассказал, что России надо укреплять независимость судебной системы и оптимизировать судопроизводство для повышения его прозрачности.

От отметил, что пакет предложений по совершенствованию российской судебной системы уже согласован.

"Речь идет об укреплении независимости судей и улучшении подготовки судейских кадров, об оптимизации судебного процесса и снижения необоснованной нагрузки на судей. Смысл всех этим мер в том, чтобы создать дополнительные гарантии для справедливого объективного судопроизводства", — уточнил Путин.

Также, по словам российского лидера, надо ускорить принятие поправок в законодательство для большей гибкости предоставления синдицированных кредитов.

Кроме того он предложил внедрить в России "инфраструктурную ипотеку", в том числе задействуя механизмы госгарантий для вложений в связь, энергетику и транспорт.

"Источником дополнительных инвестиций должен стать именно частный капитал, однако и здесь сдерживающим фактором пока остается высокий уровень рисков, поэтому важно установить понятные, стабильные правила, защищающие интересы инвесторов", — подчеркнул Путин.

Для запуска подобной "ипотечной" модели Путин попросил правительство разработать комплексный подход к развитию инфраструктуры с привлечением частного капитала.

"Он должен охватывать все этапы — подготовку, финансирование и реализацию этих проектов", — уточнил глава государства.

Также Путин предложил продлить льготу по налогу на прибыль для специальных инвестиционных контрактов на период после 2025 года и призвал российские компании должны активнее сотрудничать со стартапами.

"В свою очередь у крупного бизнеса должен быть четкий правовой механизм покупки и вхождения в капитал малых инновационных компаний. Прошу правительство и Государственную думу подготовить и принять необходимые поправки в закон", — сказал президент.

Глобальные проблемы

По словам Путина, Россия вносит и готова увеличить свой вклад в решение глобальных проблем.

"Мы реализуем масштабные экологические программы, в том числе в Арктике, наращиваем поставки качественного продовольствия на мировые рынки, расширяем участие в программах Всемирной организации здравоохранения", — сказал он.

Президент отметил, что страна готова активно задействовать "мощный потенциал российской фундаментальной науки" для поиска ответов на большие вызовы.

"Мы способны добиваться лидерства по целому ряду направлений так называемой новой экономики, прежде всего цифровой. Российские IT-компании, безусловно, глобально конкурентны", — добавил Путин.

Он подчеркнул, что российские специалисты "не просто предлагают наилучшие уникальные программные решения, а по сути создают новую сферу знаний, новую среду для развития экономики жизни".

Также российский лидер затронул проблему экологии.

"Нагрузка на экосистему планеты увеличивается и в результате действий человека, и в результате естественных природных процессов. Эти вопросы требуют глубокого изучения, исследования и анализа. Но очевидно, что, вырабатывая нашу политику, совместную линию действий, мы должны быть ответственны и последовательны. Только так можно реализовать необходимые решения в интересах гармоничного, глобального развития", — уверен Путин.

Он заявил, что Россия ратифицирует Парижское соглашение о климате, когда будут сформированы правила распределения ресурсов. Касаясь выхода из соглашения США, Путин пошутил: мы должны быть благодарны Трампу — даже плохую погоду в Москве теперь можно свалить на него.

Цифровые технологии и денежное неравенство

Путин отметил, что России нужна новая гибкая нормативная база для внедрения цифровых технологий.

"Чтобы наращивать наши кадровые, интеллектуальные, технологические преимущества в сфере цифровой экономики, мы намерены действовать по направлениям, имеющим системное значение", — добавил президент.

При этом он подчеркнул, что "все решения должны приниматься с учетом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан".

Путин заверил, что власти окажут поддержку компаниям в сфере IT-технологий, работа которых имеет межотраслевой эффект. Это, по его словам, обработка и анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности и ряд других.

Глава государства также рассказал о намерении России кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики и добиться всеобщей цифровой грамотности.

По его словам, правительство подготовило программу развития цифровой экономики,следующий шаг — четко определится с источниками, механизмами и объёмами ее финансирования.

Отвечая на вопрос о денежном неравенстве в России, Путин признал, что эта проблема чувствительная, однако нельзя "разбрасывать и раздавать деньги".

"Речь не идет о том, чтобы деньги разбрасывать и раздавать. Речь идет о том, чтобы наша экономика генерировала больше доходов, а люди получали больший доход соответственно. Сделать это можно исключительно на путях развития новых технологий, в том числе и цифровых технологий", — пояснил он.

Президент подчеркнул, что государство должно своими способами и инструментами таким образом перераспределять ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. При этом он напомнил, что в стране уже есть такие инструменты, среди них поддержка семей с небольшими доходами по уплате жилищно-коммунальных платежей и материнский капитал.