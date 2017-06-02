Путин призвал ускорить принятие поправок о синдицированном кредитовании

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал ускорить принятие поправок, которые сделают более гибким механизм получения синдицированных кредитов.

"Чтобы в проекты можно было привлекать средства разных типов инвесторов — банков, инвесткомпаний, пенсионных фондов — прошу правительство и Банк России ускорить прохождение в парламенте поправок в законодательство, которые сделают более гибким механизм синдицированного кредита", — сказал Путин, выступая на ПМЭФ.

Он отметил, что этот вопрос обсуждал с коллегами в четверг поздно вечером. "Это, конечно, нужно сделать как можно быстрее", — добавил он.

Синдицированные кредиты в РФ законодательно не регулируются и выдаются отдельным договором российского банка и компании, или же по английскому праву, если в сделке участвуют иностранные банки. В Госдуме готовятся поправки в закон о банках и банковской деятельности, которые позволят выдавать синдицированные кредиты по российскому праву.

Объем мирового рынка синдикатов в 2016 году составил 3,9 триллиона долларов, объем российского рынка синдикатов — 27,9 миллиарда долларов против "пика" в 88 миллиардов долларов в 2007 году, отмечал ранее Банк России в экспертной презентации. В 2016 году 12 сделок из 19 в России по синдицированному кредитованию пришлось на участие крупнейших госбанков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, говорилось в презентации.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.