Волков: Мордовия намерена развивать инновационное производство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Мордовия, которая в лидерской двадцатке регионов по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата уступила один пункт и заняла 18-е место, намерена развивать инновационное производство и наращивать экспорт продукции, заявил врио главы республики Владимир Волков.
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата были объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017).
"Результаты исследования подтверждают имидж Мордовии как региона, открытого и интересного для бизнеса. Республика ориентируется на долговременное опережающее развитие… Тем не менее нам есть над чем работать. Прежде всего, необходимо принять дополнительные меры по повышению результативности научно-прикладных исследований и разработок, укреплению связей науки с производством, привлечению к участию в научных разработках представителей малого и среднего бизнеса", — процитировали РИА Новости слова Волкова в его пресс-службе.
"Мы намерены сделать все, чтобы максимально расширить круг предприятий, способных работать на мировом рынке. Это одна из главных наших задач, которую мы будем решать в ближайшие годы. Причем на этот рынок должны выходить не только крупные, но и малые и средние предприятия", — подчеркнул Волков.
Он также напомнил, что в регионе сейчас ведется активная работа по 20 инвестиционным проектам в промышленности и сельском хозяйстве. Многие из них — уникальные для страны. В этом году будут построены три новых завода — по производству лекарств, источников света и кабелей нового поколения. Каждый из них будет выпускать продукции более чем на 3 миллиарда рублей, уточнил врио главы республики.
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