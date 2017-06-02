Путин рассказал, как инвесторы оценивают российскую макроэкономику

Президент РФ Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия — США в рамках XXI Петербургского международного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия — США в рамках XXI Петербургского международного экономического форума

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Эксперты и зарубежные инвесторы отмечают высокое качество российской макроэкономической политики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"В ходе состоявшихся на полях форума встреч международные инвесторы, представители бизнеса отмечают высокое качество российской макроэкономической политики", — сказал Путин.

"Для них это весомый аргумент в пользу работы на российском рынке", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.