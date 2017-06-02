Путин рассказал, как инвесторы оценивают российскую макроэкономику
14:5602.06.2017
(обновлено: 15:04 02.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Эксперты и зарубежные инвесторы отмечают высокое качество российской макроэкономической политики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"В ходе состоявшихся на полях форума встреч международные инвесторы, представители бизнеса отмечают высокое качество российской макроэкономической политики", — сказал Путин.
"Для них это весомый аргумент в пользу работы на российском рынке", — добавил он.
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