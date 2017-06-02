Саудовская Аравия и Россия могут создать совместный инвестфонд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия могут создать совместные сервисные компании в энергосекторе, сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Это концепция создания совместного фонда для инвестиций, в первую очередь в сервисные компании. Это даст широкие возможности для инвестирования в Саудовскую Аравию, в Ближний Восток", — сказал аль-Фалих журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Мы можем рассмотреть способы слияния саудовских и российских сервисных компаний. Здесь мы ознакомились со многими хорошими российскими компаниями. Нужно быть открытыми с ними… это может быть хорошая инвестиция, но они должны найти способ снизить затраты", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.