Путин пошутил в ответ на приветствие участников ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, когда участники Петербургского международного экономического форума приветствовали его стоя.

"Вольно!" — сказал он.

В этом году в пленарном заседании ПМЭФ принимают участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии, глава Молдавии.

Войдя в зал участники заседания встали и аплодисментами приветствовали российского лидера. Глава государства на это громко командным голосом сказал: "Вольно!", чем вызвал смех в зале. После этого Участники заняли свои места.

В этом году дискуссию модерирует американская телеведущая Мегин Келли. В своем приветственном слове она рассказала, что ей понравился Санкт-Петербург.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.