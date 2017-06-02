Сворачивание контактов России и США не выгодно бизнесу, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия — США в рамках Петербургского международного экономического форума 2017

Президент РФ Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия — США в рамках Петербургского международного экономического форума 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Сворачивание экономических контактов между Россией и США не может устраивать ни российский, ни американский бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Думаю, что если мыслить здраво, прагматично, такая ситуация, когда сворачиваются взаимовыгодные экономические контакты, не может устраивать ни российский, ни американский бизнес", — сказал Путин на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия — США" в рамках ПМЭФ.

Как заявил президент, "если посмотреть на упущенные возможности и упущенные выгоды, проанализировать, тогда приходишь к выводу, что это очень вредно для всех".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.