Сворачивание контактов России и США не выгодно бизнесу, считает Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Сворачивание экономических контактов между Россией и США не может устраивать ни российский, ни американский бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как заявил президент, "если посмотреть на упущенные возможности и упущенные выгоды, проанализировать, тогда приходишь к выводу, что это очень вредно для всех".
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.