Минэкономразвития рассчитывает на возобновление политического диалога с США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ рассчитывает на максимально быстрое возобновление диалога с США на правительственном и политическом уровнях, заявил РИА Новости замглавы ведомства Алексей Груздев.
"Все возможно, сейчас все будет зависеть от договоренностей на высшем уровне", — сказал он в ответ на вопрос, планируются ли контакты с американскими партнерами по линии Минэкономразвития.
Замглавы также не исключил организацию бизнес-миссии из РФ в США.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.