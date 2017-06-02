Минэкономразвития рассчитывает на возобновление политического диалога с США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ рассчитывает на максимально быстрое возобновление диалога с США на правительственном и политическом уровнях, заявил РИА Новости замглавы ведомства Алексей Груздев.

"Мы подтвердили, что есть заинтересованность в дальнейшем развитии отношений, но и сейчас запланированные проекты развиваются, не хватает дополнительного импульса. Рассчитываем на максимально скорое возобновление диалога на правительственном и политическом уровне, что придаст дополнительную поддержку всему процессу", — сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Все возможно, сейчас все будет зависеть от договоренностей на высшем уровне", — сказал он в ответ на вопрос, планируются ли контакты с американскими партнерами по линии Минэкономразвития.

Замглавы также не исключил организацию бизнес-миссии из РФ в США.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.