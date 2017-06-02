"Транснефть-Сибирь" вложит около трех млрд руб в Тюменскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. "Транснефть-Сибирь", Тюменская область и Минпромторг заключили на Петербургском международном экономическом форуме специальный инвестконтракт, по которому компания вложит в регион около трех миллиардов рублей, сообщает в пятницу тюменское региональное правительство.

По данным областных властей, контракт подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников.

"Транснефть–Сибирь" в течение девяти лет создаст и освоит промышленное производство оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов на базе Тюменского ремонтно-механического завода… Правительство России и региональные власти в течение всего срока действия контракта будут стимулировать деятельность инвестора с помощью ряда мер. Объем вложений компании – около трех миллиардов рублей", — уточняет региональное правительство.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.