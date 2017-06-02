Минфин в ближайшие три года планирует внешние займы по $3 млрд в год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Минфин РФ закладывает в проект бюджета на 2018-2020 годы такой же предельный объем внешних займов, как и в 2017 году — на уровне 7 миллиардов долларов, в том числе, как и в текущем году, планирует размещать новые евробонды на сумму в пределах 3 миллиардов долларов, и обменивать старые выпуски на новые — в пределах 4 миллиардов долларов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.