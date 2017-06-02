Руденя: Тверская область расширяет сотрудничество с ВТБ

ТВЕРЬ, 2 июн — РИА Новости. Правительство Тверской области и банк ВТБ подписали в пятницу на ПМЭФ-2017 соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере, сообщает пресс-служба облправительства.

Подписи под документом поставили губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

"Соглашение расширяет рамки взаимодействия правительства Тверской области и банка ВТБ в важнейших для региона направлениях. Это реализация приоритетных государственных проектов, развитие системы кредитования малого и среднего бизнеса", — отметил Руденя.

Документ предусматривает совместную разработку и реализацию на территории области инвестпрограмм и приоритетных проектов, в том числе, в области ЖКХ, здравоохранения, инфраструктурного строительства, а также поддержку инновационного развития промышленности, отметили в пресс-службе.