Данкверт рассказал о возможных поставках турецких томатов в Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Россия может допустить на свой рынок томаты только трех производителей из Турции, остальные проверить практически невозможно, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Как ранее в пятницу сообщал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, консультации по поставкам томатов из Турции в РФ будут вестись до конца лета, их импорт может быть разрешен в отдельные сезоны для переработки, однако о больших объемах речи не идет.

"С точки зрения безопасности мы в любом случае все турецкие помидоры допустить не можем. Они выращиваются в маленьких теплицах и потом концентрируются, тогда нельзя найти ответственного за качество экспортной продукции", — сказал Данкверт в кулуарах ПМЭФ. Он добавил, что разницы между требованиями к томатам свежим и для переработки нет.

"Мы сегодня по томатам имеем из числа проверенных три предприятия, которые можем допустить, остальные пока мы не можем допустить, не можем рассматривать", — сказал глава Россельхознадзора. По словам Данкверта, общий объем производства этих трёх предприятий 30-40 тысяч тонн в год.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. До сегодняшнего дня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по снятию ограничительных мер во взаимной торговле, а 22 мая РФ и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимной отмене ограничений. В пятницу правительство РФ отменило запрет на поставки всех турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхозназдора все еще действуют.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.