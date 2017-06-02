Силуанов рассказал, от чего зависит рост расходов бюджета в 2018 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Расходы бюджета в 2018 году могут быть несколько выше тех, которые утверждены действующим законом о бюджете на 2017-2019 годы, при условии, что госкомпании заплатят дивиденды не ниже 50% от прибыли по итогам 2017 года, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Если мы придерживаемся позиции о 50% дивидендов, то у нас появляется возможность несколько превысить законом утвержденные показатели расходов, которые учтены на 2018-2019 годы, если таких дивидендов не будет — то нам придется по нашей конструкции учитывать те параметры расходов, которые заложены в нынешнем трехлетнем бюджете", — сказал Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.