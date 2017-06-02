Севастополь представил на ПМЭФ проект военно-патриотического парка

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Проекты умных электросетей EnergyNet, военно-патриотического парка, центра развития туризма в Балаклаве и проект индустриального парка представлены властями Севастополя на ПМЭФ, сообщила пресс-служба правительства города.

Официальная делегация Севастополя представила приоритетные проекты города на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Возглавляет делегацию Севастополя врио губернатора региона Дмитрий Овсянников.

"Севастополем представлены концепции гражданского развития Балаклавской бухты как международного центра развития туризма и индустриального парка "Гераклид", проекты создания "умных" электросетей EnergyNet и комплексного развития территорий города, военно-патриотического парка "Федюхины высоты" и Большой севастопольской тропы", — сообщили в правительстве.

Дмитрий Овсянников обратил внимание, что инвестиции в промышленное производство в Севастополе существенно проигрывают в объемах инвестициям в бюджетные сферы, он выразил надежду до 2030 года шестикратно увеличить объем инвестиций в промышленное производство в городе. Среди флагманов производства Овсянников назвал Севморзавод и другие судоремонтные предприятия города.

"В будущем мы видим удвоение и даже утроение показателей – вместо 3 тысяч человек в судостроении и судоремонте будет работать около 7 тысяч человек. Таким образом, Севастополь станет центром судостроения и судоремонта, ориентированным на нужды Черноморского флота, это позволит также обеспечить развитие малых и средних предприятий, работающих в этой отрасли", — сказал на форуме Овсянников.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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