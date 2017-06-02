В России будут содействовать двусторонним проектам с США, заявил Путин
С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Российские власти настроены содействовать двусторонним деловым проектам с США, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал Путин на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия — США" в рамках ПМЭФ.
"Исходим из того, что такие совместные обоюдовыгодные инициативы станут вкладом в ту работу, которую мы проводим в россии по ускорению социально-экономического развития", — добавил президент.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
На полях форума прошли выставки российских и зарубежных инвестиционных проектов SPIEF Investment Projects, а также продукции и услуг для успешного ведения бизнеса SPIEF Business Expo.
В 2016 году количество участников Петербургского международного экономического форума превысило 12 тысяч человек, которые прибыли из 130 стран мира.
В рамках форума Владимир Путин провел встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.
Посетители фотографируются с роботом Promobot на XX Петербургском международном экономическом форуме.
На ПМЭФ-2016, по предварительной оценке, подписано 332 соглашения на сумму 1,024 триллиона рублей. В частности, госкорпорация "Ростех" подписала соглашение о продаже до 25% компании "Вертолеты России".
Впервые за 20 лет ПМЭФ прошел на новой площадке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
На выставках SPIEF Investment Projects и SPIEF Business Expo были представлены более 100 перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов.
В форуме приняли участие 1300 различных компаний, причем 880 из них были представлены главами организаций.
Юбилейный форум освещали 2170 журналистов из 39 стран мира.
На выставке SPIEF Investment & Business Expo состоялся прямой диалог инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ.
Посетительница XX Петербургского международного экономического форума опускает открытку в ящик Почты России.
На выставке SPIEF Investment & Business Expo российские и зарубежные компании продемонстрировали свои возможности для решения бизнес-задач различного уровня.