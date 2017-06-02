В России будут содействовать двусторонним проектам с США, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия — США в рамках XXI Петербургского международного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия — США в рамках XXI Петербургского международного экономического форума

С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Российские власти настроены содействовать двусторонним деловым проектам с США, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал Путин на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия — США" в рамках ПМЭФ.

"Исходим из того, что такие совместные обоюдовыгодные инициативы станут вкладом в ту работу, которую мы проводим в россии по ускорению социально-экономического развития", — добавил президент.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.