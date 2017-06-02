Минфин внес в правительство предложение по инвестиционной льготе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Минфин РФ внес в правительство предложение по механизму инвестиционной льготы, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Инвестиционная льгота, о которой мы говорим — мы внесли соответствующее предложение в правительство уже", — сказал Силуанов в интервью телеканалу " Россия 24 " в кулуарах Петербургского экономического форума.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в апреле в Госдуме, заявил, что правительство предлагает ввести инвестиционную льготу, в частности, понизить налог на прибыль до 5%, если средства расходуются на модернизацию производства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.