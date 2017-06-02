Шохин призвал найти механизм взаимодействия бизнеса с ведомствами РФ и США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Глава РСПП Александр Шохин предложил найти механизм взаимодействия бизнеса с ведущими экономическими ведомствами РФ и США, восстановить работу хотя бы одной группы из 21.

"Может быть нам все-таки подумать над тем, чтобы не восстанавливая 21 группу, все таки найти какой-то механизм взаимодействия бизнеса с ведущими экономическими ведомствами, Минэкономразвития РФ и министерством коммерции США. Может быть одну из групп из списка можно было бы восстановить с тем, чтобы как минимум снимать проблемы текущие", — сказал Шохин.