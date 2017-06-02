Путин рассказал об экономическом взаимодействии с США

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017

ПУТИН ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С США: ТО, ЧТО ЕСТЬ, В ЦЕЛОМ НАХОДИТСЯ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

РИА НОВОСТИ