Шохин рассказал об интересе иностранных партнеров к теме укрепления рубля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Иностранных партнеров интересует, будет ли дальше укрепляться рубль, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Интересно для многих компаний зарубежных, американских в том числе, возможность размещения производств в России и экспорта в третьи страны после серьезной девальвации российской национальной валюты", — сообщил он на панельной дискуссии "Бизнес диалог Россия-США" на ПМЭФ.

"Одновременно они задают вопрос о том, не будет ли сильно укрепляться рубль, потому что предсказуемость обменного курса… является принципиальным", — добавил Шохин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.