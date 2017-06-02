Глава МЧС принял участие в работе ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург принял участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Пучков сегодня также проинспектировал работу санкт-петербургского гарнизона пожарных и спасателей, которые обеспечивают безопасность участников и гостей форума. Министр осмотрел специализированную пожарно-спасательную технику, которая находится на дежурстве в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум": специализированные пожарные автомобили, мотоциклы, а также современное оборудование, стоящее на вооружении петербургских спасателей. Глава МЧС России пожелал коллегам спокойного дежурства.

На площадках форума он провел ряд рабочих встреч с представителями российского и зарубежного бизнес-сообщества.

Безопасность участников ПМЭФ обеспечивают более 100 спасателей и пожарных. Под особым контролем сотрудников МЧС противопожарная безопасность 34-х объектов ПМЭФ — аэропорт Пулково, конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", ряд гостиниц и отелей, объекты транспортной инфраструктуры, театрально-зрелищного и культурно-просветительного назначения. Для обеспечения безопасности на форуме дежурят 15 единиц пожарно-спасательной техники и противопожарные наряды, сформированные из более чем сорока человек личного состава сотрудников ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.