Юрист прокомментировал идею Украины об аресте имущества "Газпрома"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Идея украинских властей об аресте зарубежного имущества "Газпрома" в рамках дела о штрафе на 6,4 миллиона долларов не имеет радужных перспектив, считает гендиректор юридической компании "Ренессанс-LEX" Андрей Колесник.

По его мнению, "Газпром" оспорит решение суда о взыскании пеней и штрафов в Верховном суде Украины.

"Скорее всего, решение устоит. После этого будет предпринята попытка наложить арест на имущество "Газпрома", находящееся на территории Украины, с целью его дальнейшей реализации. Полагаю, что имущество "Газпрома", находящееся на территории Украины, будет реализовано для погашения суммы штрафа, и шансов пересмотреть данное решение при действующем киевском режиме у "Газпрома" немного. Однако попытки украинских властей обратить взыскание на имущество "Газпрома", находящееся за пределами Украины, имеют куда менее радужные перспективы", — считает эксперт.

Колесник подчеркнул, что украинские власти не смогут претендовать на арест российского зарубежного имущества в рамках этого дела.

"При этом необходимо разграничивать имущество, принадлежащее "Газпрому" и Российской Федерации. Статья 79 закона Украины "О международном частном праве" запрещает наложение ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и находящемуся на территории Украины, применение в отношении такого имущества других средств обеспечения иска и обращение взыскания на такое имущество могут быть допущены лишь с согласия компетентных органов соответствующего государства", — пояснил он.

Партнер юридической компании NewLawyers Андрей Чумаков тоже испытывает сильные сомнения в успешности затеи украинских властей.

"Если оставить в стороне политическую сторону вопроса, то теоретически украинская сторона может обратиться в иностранную юрисдикцию для принудительного исполнения этого решения за счет иностранного имущества "Газпрома". Однако в случае судебного решения по спору из административного правонарушения на практике это может быть как минимум проблематично. К тому же для этого придется проходить процедуру признания решения украинского суда в каждой конкретной иностранной юрисдикции, что тоже весьма трудоемкий процесс", — отметил Чумаков.