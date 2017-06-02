Сбербанк переведет все сервисы в онлайн-режим

С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Сбербанк реорганизует все свои процессы и партнерские сервисы, чтобы предоставлять клиентам услуги онлайн, через интернет, стремясь к тому, чтобы между обращением клиента и получением конечного результата проходили мгновения, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ.

"Мы себя специально поставили в такие условия, когда у нас нет другого пути, кроме все наши сервисы превращать в онлайновые", — сказал он в эфире телеканала РБК.

"Мы говорим о том, что все без исключения наши процессы должны быть реорганизованы и быть в режиме end-to-end, то есть, между обращением клиента и получением конечного результата должно пройти наименьшее количество времени. Идеально, когда это время равно нулю, то есть, оно измеряется в миллисекундах", — добавил глава Сбербанка.

Греф также сообщил, что Сбербанк "замахнулся не только на собственные сервисы", но также планирует агрегировать сервисы государственных услуг, компаний-клиентов Сбербанка и других поставщиков услуг. Все эти сервисы банк будет переводить в онлайн.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.