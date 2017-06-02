Резервный фонд за май вырос на до 932,7 миллиарда рублей

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Резервный фонд РФ за май увеличился в рублевом выражении на 0,2%, до 932,7 миллиарда рублей, в долларах вырос на 1%, до 16,5 миллиарда долларов, сообщил Минфин.

По состоянию на 1 мая объем Резервного фонда составлял 931,25 миллиарда рублей, что было эквивалентно 16,34 миллиарда долларов.

При этом остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда на 1 июня, как и на 1 мая, составили: 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2016 года по 31 мая 2017 года составила 0,03 миллиарда долларов, что эквивалентно 1,61 миллиарда рублей.

Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 мая 2017 года составила отрицательную величину — минус 39,43 миллиарда рублей.