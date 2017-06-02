"Роснефть" планирует заключить договор по продаже ВР газа с 2019 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. "Роснефть" подписала с BP соглашение о сотрудничестве, планирует заключить договор по продаже газа BP, начиная с 2019 года, а также развивать совместное сотрудничество по газу в разных областях, от разведки и добычи до маркетинга и сбыта, говорится в пресс-релизе "Роснефти".

"Роснефть" и BP в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере и меморандум о взаимопонимании в отношении купли-продажи природного газа.

Отмечается, что соглашение предусматривает интегральный характер сотрудничества в разных областях от разведки и добычи до маркетинга и сбыта газа. Стороны будут развивать комплексное взаимодействие в рамках совместных проектов по добыче газа и СПГ проектов на территории РФ и за рубежом с возможностью маркетинга и сбыта газа на международных рынках.

"В рамках подписанного меморандума "Роснефть" и дочернее предприятие ВР, BP Gas Marketing Limited, планируют заключить договор купли-продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы, начиная с 2019 года", — говорится в релизе.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.