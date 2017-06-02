PwC и Российский квантовый центр договорились о совместной работе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Международная консалтинговая компания PwC и Российский квантовый центр (РКЦ) договорились совместно заниматься разработкой и внедрением систем информационной безопасности на базе квантовых технологий, которые обеспечивают наивысший уровень защиты данных от хакерских атак, говорится в пресс-релизе PwC.

Соответствующее соглашение было подписано в пятницу в рамках Петербургского экономического форума. Компания отмечает, что развитие в мире квантовых технологий и ожидаемое появление квантовых компьютеров (с гораздо более высоким потенциалом для вычислений) может создать новые угрозы для безопасности, поскольку квантовые алгоритмы позволяют взламывать многие типы распространенных шифров.

"Для защиты от этой угрозы можно использовать квантовые методы защиты информации, благодаря которым данные в принципе невозможно перехватить. РКЦ является одним из пионеров в этой области, на данный момент уже созданы и испытываются прототипы устройств для квантовой криптографии", — указывает PwC.

"Сотрудничество между РКЦ и PwC открывает возможности для предоставления комплексных решений, включающие передовые бизнес-модели и технологии. В частности, РКЦ разрабатывает промышленную систему квантовой криптографии, которая может стать ядром цифровой инфраструктуры компании и гарантом ее безопасности", — отметил директор РКЦ Руслан Юнусов, слова которого приводятся в релизе.

"Основываясь на нашем опыте оказания содействия клиентам в области анализа и контроля киберрисков, совместно с РКЦ мы будем разрабатывать решения и рекомендации в области кибербезопасности, отвечающие современным угрозам и трендам", — добавил в свою очередь управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.