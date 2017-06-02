Минфин рассчитывает, что в споре с Украиной не дойдет до ареста имущества

РИА НОВОСТИ. МИНФИН РФ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО В СУДЕБНОМ СПОРЕ С УКРАИНОЙ ПО ЕВРОБОНДАМ НА $3 МЛРД НЕ ДОЙДЁТ ДО АРЕСТА ИМУЩЕСТВА И СЧЕТОВ — СТОРЧАК