Shell в ближайшее время предоставит финансирование Nord Stream 2

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Нидерландско-британская Royal Dutch Shell в ближайшие недели предоставит финансирование Nord Stream 2, пакет документов по кредиту находится в завершающей стадии, заявил глава Shell Бен Ван Берден на полях ПМЭФ-2017.

"В данный момент мы видим это как совершенно нормальный проект, нормальные условия. Мы не будем акционерами, но мы будем финансистами этого проекта, и мы сотрудничаем с "Газпромом" по многим другим соглашениям. Максимальный кредит, который мы предоставим этому проекту, для нас это вполне посильная сумма, у нас нет никаких беспокойств по этому поводу", — рассказал он в интервью РБК ТВ

"Мы близки к финальной стадии, к завершению всех документов, которые должны по этому проекту быть. Это произойдет в ближайшие недели", — заявил глава Shell.

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". "Газпром" отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2"- Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам "Газпром" на таких же условиях.

Пять европейских компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме до 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 миллиарда евро. Вклад каждой из пяти компаний составит около 950 млн евро. При этом Nord Stream 2 планирует привлечь 70% на строительство газопровода в рамках проектного финансирования.