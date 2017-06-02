В России может появиться агрегатор грузоперевозок наподобие Uber и Gett

11:5202.06.2017
(обновлено: 11:53 02.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. В России к 2025 году может появиться агрегатор грузоперевозок на основе телематических сервисов "Платона" и ГЛОНАСС, действующий по принципу сервисов Uber, Яндекс.Такси и Gett, рассказал РИА Новости первый замглавы Минтранса Евгений Дитрих.
"Такого рода цифровые технологии направлены на то, чтобы улучшить логистику, чтоб дать рынку инструмент, который позволит ему делать это лучше, быстрее и дешевле. Мы сейчас переделываем госпрограмму развития транспортной системы под новые стандарты, говорили о пилотных программах. Мы попали в число этих пилотных программ и уверен, что внедрение этих информационных технологий станет важным элементом этих программ", — говорит Дитрих.
"Представьте себе: Uber, Яндекс.Такси, их аналоги и грузоперевозки. Вы, как грузоотправитель, заходите в компьютер, набираете на бирже перевозок что вам нравится — из точки А в точку Б нужно переместить такой объем груза такого качества с такой скоростью и система — биржа — выдает вам соответствующие предложения", — рассуждает он.
По его словам, такой сервис заказа грузоперевозки, позволит объединить не только железную дорогу, где уже есть подобные сервисы, не только авиационную доставку или по e-freight, сервис автодорожной перевозки, но это должен быть сервис, который позволит обеспечить доставку груза из одной точки в другую, совместив все эти виды транспорта. Система должна выдавать несколько разных вариантов доставки с разными сроками и стоимостью, уточняет Дитрих.
"В идеале, еще такого же рода сервисы сделать и для перевозки пассажиров. Ключевые вещи, по расписанию авиаперевозок, по расписанию автобусных маршрутов при помощи этой системы стыковать — так, чтобы самолет приходил, и через какое-то время была возможность пересесть на поезд, автобус, и так далее", — пояснил первый замглавы Минтранса.
"Если в наших условиях бизнес не готов или его риски слишком высоки, как он считает, то это можно сделать при помощи минимальных государственных инвестиций. В госпрограмме развития транспортной системы до 2025 года, которую мы сейчас переформируем, будет этот проект", — добавил Дитрих.
Ранее глава Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал о планах создания единой информационной платформы, которая может объединить сервисы системы "Платон", навигационной системы ГЛОНАСС.
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