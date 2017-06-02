Акции АФК "Система" подскочили на 9% после заявления Сечина

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Акции АФК "Система" отреагировали скачкообразным ростом, подорожав более чем на 9% на новости о возможности мирового соглашения с компанией "Роснефть", свидетельствуют данные торгов.

К 11.31 мск акции "Системы" росли на 8%, ранее на новости бумаги АФК подскакивали на 9,2%. Бумаги "Роснефти" снижаются при этом на 0,1%, индекс ММВБ — также на 0,1%.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил ранее в пятницу о возможности мирового соглашение с АФК "Система" по поводу акций "Башнефти".

Арбитраж Башкирии ранее зарегистрировал иск "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании, и назначил рассмотрение заявления на 6 июня. Позднее, 24 мая, стало известно, что "Роснефть" подала в башкирский арбитраж ходатайство об увеличении суммы иска до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля.