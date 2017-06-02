ЦБ ожидает рост спроса россиян на кредиты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. ЦБ РФ видит рост спроса на кредиты, по итогам 2017 года кредитование компаний может вырасти на 2-4%, заявила на полях ПМЭФ-2017 глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ЦБ видит сейчас новый цикл кредитной активности в РФ. "Действительно, кредитование снижалось, потому что экономика снижалась. Мы видим и рост экономики, и рост спроса на кредиты, и мы рассчитываем, что это действительно будет тенденцией", — рассказала она в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"В этом году может быть и не такой большой темп роста кредитов, например, предприятиям мы оцениваем около 2-4%, но уже рост", — подытожила Набиуллина.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.