Власти обсудят со специалистами господдержку новой авиации, заявил Рогозин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что руководство страны в ближайшее время планирует провести "серьезный разговор" со специалистами по мерам государственной поддержки новой отечественной авиации.

"В ближайшее время и президент, и премьер-министр России планируют провести серьезный разговор со специалистами по мерам государственной поддержки новой российской авиации, которая уже стала появляться — МС-21, а через два года получим с вами ближнемагистральный Ил-114", — сказал Рогозин на полях Петербургского международного экономического форума.