"Лукойл" обсуждает с "Газпромом" проекты СП в добыче газоконденсата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. "Лукойл" обсуждает с "Газпромом" проекты совместных предприятий в добыче газоконденсата в Республике Коми, заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Мы с "Газпромом" обсуждаем новые проекты по совместным предприятиям на территории Республики Коми. По газовым проектам, газоконденсат", — сказал Алекперов в интервью телеканалу РБК в кулуарах Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.