Рапота: необходимо спокойнее относиться к торговым спорам между РФ и РБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота считает, что к решению разногласий между Россией и Белоруссией, включая торговые споры, необходимо подходить более взвешенно и спокойно, не придавать им "раздраженный характер".

"Нам часто задают вопросы, что у нас возникают различные споры, например о поставках санкционной продукции, пересечении границ и тд. Это все вопросы, которые сейчас требуют наиболее пристального внимания со стороны Союзного государства. Все они рассматриваются и прорабатываются. Но надо понимать, что это все технологические вещи и они требуют своего решения", — сказал РИА Новости Рапота в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, во взаимоотношениях стран бывают сбои, и "это естественно" "Важно вовремя заметить, не придавать этому какой то раздраженной реакции. Надо, чтобы эти вопросы спокойно разрешались", — заявил госсекретарь.

По его словам, необходимо всегда смотреть на общую тенденцию развития отношений двух стран и результат взаимодействия. Белоруссия, являясь одним из основных торгово-экономических партнеров России, стоит на 4-5 месте по товарообороту, и споры, которые возникают между странами не влияют радикальным образом на общую тенденцию экономических связей, сказал Рапота.

"Решим эти вопросы, появятся другие, всегда что-то будет возникать. Хоть наши государства и связаны очень большими обязательствами — это два независимых государства, у которых есть свои интересы", — пояснил Рапота.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне прошлого года эмбарго было продлено до 31 декабря 2017 года.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев называл Белоруссию, с момента введения в 2014 году продэмбарго нарастившую долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%, крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции.

Россельхознадзор ранее вводил ограничения на поставку в РФ животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий по различным основаниям.

После апрельской инспекции Россельхознадзор частично смягчил эти ограничения.

Нефтегазовый спор между РФ и Белоруссией, длившийся с 2016 года, завершился в апреле 2017 года подписанием документов, урегулировавших разногласия в этой сфере.