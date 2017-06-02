"Роснефть" гарантирует надежность поставок нефти в России и на экспорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Ресурсная база "Роснефти" высокоэффективна и позволяет стабильно работать при неблагоприятных условиях на рынке, компания гарантирует своим потребителям как в РФ, так и за рубежом надежность поставок, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая в рамках ПМЭФ.

"Основой стабильного производства является высокое качество ресурсной базы, которое позволяет работать эффективно даже в низких ценовых условиях на рынке", — сказал Сечин.

Он добавил, что большее влияние на производство оказывает фискальный режим, чем колебания цены нефти.

"Поэтому мы и дальше будем работать также стабильно, особенно с учетом новых инициатив правительства о введении налоговых льгот", — добавил он.

"Мы, безусловно, будем гарантировать нашим потребителям надежность поставок как в России, так и в рамках исполнения наших международных контрактов", — отметил Сечин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.