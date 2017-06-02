Сечин: все крупные производители должны участвовать в соглашении ОПЕК+

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Неучастие всех крупных нефтедобывающих стран в соглашении ОПЕК и стран, не входящих в картель, о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) создает предпосылки для новой нестабильности на рынке, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая в рамках ПМЭФ.

"К сожалению, неопределенность на рынке также приводит к обострению борьбы за рынки потребления, и я вынужден констатировать, что сегодня всеми участниками рынка ведется подготовка к увеличению объемов добычи и усилению борьбы за рынки сбыта", — отметил он.

"Мы должны согласиться с тем, что если отрасли необходима устойчивая и долгосрочная стабильность, то в регулировании производства должны участвовать все крупные производители. Поэтому в текущем состоянии мы не можем говорить о стабилизации или устойчивом переломе негативных рыночных тенденций", — заявил глава "Роснефти".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.