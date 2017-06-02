Сечин: договоренность ОПЕК+ дает "передышку", но это не системные меры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Договоренность ОПЕК+ дает рынку "передышку", но это сложно считать системными мерами, эффект от которых приведет к долгосрочной стабилизации, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая в рамках ПМЭФ.

"Договоренность ОПЕК и стран не ОПЕК", основной вклад в которую вносят Саудовская Аравия и Россия, дает рынку "передышку", но это сложно считать системными мерами, эффект от которых приведет к долгосрочной стабилизации", — заявил он.

По словам топ-менеджера, ряд крупных производителей, которые не участвуют в данных договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции, что скорее создает предпосылки для новой нестабильности, нежели для выхода на траекторию устойчивого развития.

"Так, сланцевые производители в США стали крупными экспортерами в объеме свыше 1,3 миллиона баррелей в сутки. Майские данные, опубликованные вчера показывают, что добыча в США достигла максимума за последние 21 месяц, составив свыше 9,3 миллиона баррелей в сутки, значительно вырос и экспорт сырой нефти из США – до 1,3 миллиона баррелей в сутки", — подытожил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.