Борьба за рынки потребления нефти обострилась, заявил Сечин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Борьба за рынки потребления нефти обострилась, все участники рынка ведут подготовку к увеличению объемов добычи, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе Петербургского международного экономического форума.

"К сожалению, неопределенность на рынке также приводит к обострению борьбы за рынки потребления, и я вынужден констатировать, что сегодня всеми участниками рынка ведется подготовка к увеличению объемов добычи и усилению борьбы за рынки сбыта. Мы должны согласиться с тем, что если отрасли необходима устойчивая и долгосрочная стабильность, — в регулировании производства должны участвовать все крупные производители. Поэтому, в текущем состоянии, мы не можем говорить о стабилизации или устойчивом переломе негативных рыночных тенденций", — сказал Сечин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.