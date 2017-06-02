Конкурс на строительство малой генерации в Крыму объявят в июне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Конкурсы на строительство электростанции в Тамани и малой генерации в Крыму будут объявлены в июне, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ.

"В июне будут объявлены конкурсы", — ответил министр на соответствующий вопрос.

В апреле замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко говорил, что в мае планируется объявить конкурс на строительство ТЭС в Крыму на 100-120 МВТ. Это будет малая генерация.

Электростанцию в Тамани планируется построить для энергоснабжения Крыма и будущего порта Тамань. Общая мощность возводимой генерации предполагается на уровне 450 МВт, возможно, что это будет не одна электростанция, а две; при этом предусматривается строительство парогазовых энергоблоков.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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