"Лукойл" готов сократить добычу нефти в Ираке на 25 тысяч баррелей в сутки

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. "Лукойл" косвенно сообщил о намерении снизить добычу нефти в Ираке на 25 тысяч баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в интервью агентству Sputnik на площадке Петербургского международного экономического форума.

Ирак попросил "Лукойл" снизить добычу "черного золота" на местном нефтяном месторождении, и есть признаки, что компания готова к сокращению на 25 тысяч баррелей в сутки, заявил аль-Лаиби.

"Да, ранее мы косвенно получили ответ от "Лукойла" о том, что они готовы снизить добычу нефти на 25 тысяч баррелей в день", — сказал министр.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.