Силуанов призвал не связывать реформы с ростом бюджетных расходов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал правительство не связывать реформы с необходимостью увеличения бюджетных расходов.

"У нас некоторые воспринимают реформы как дополнительный объем ресурсов: дадите ресурсы — будут реформы, не дадите — не будут. Такой подход не может лечь в основу следующей команды (правительства — ред.)", — сказал Силуанов, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

"Нужны люди, которые генерировали бы реформы и не ждали команд сверху", — сказал министр. А главной целью реформ в конечном итоге, по его словам, должен стать рост экономики.

"Нужны реформы в налоговой сфере, нужны реформы в отраслях социальной, в отраслях человеческого капитала. Это важно еще и для того, чтобы это привело к изменению структуры бюджета, а соответственно и к улучшению качества жизни", — сказал Силуанов.

Такие реформы, по словам главы Минфина, окажут больше влияния на рост экономики, чем простое увеличение расходов бюджета.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.