Силуанов призвал не связывать реформы с ростом бюджетных расходов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал правительство не связывать реформы с необходимостью увеличения бюджетных расходов.
"У нас некоторые воспринимают реформы как дополнительный объем ресурсов: дадите ресурсы — будут реформы, не дадите — не будут. Такой подход не может лечь в основу следующей команды (правительства — ред.)", — сказал Силуанов, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
"Нужны люди, которые генерировали бы реформы и не ждали команд сверху", — сказал министр. А главной целью реформ в конечном итоге, по его словам, должен стать рост экономики.
"Нужны реформы в налоговой сфере, нужны реформы в отраслях социальной, в отраслях человеческого капитала. Это важно еще и для того, чтобы это привело к изменению структуры бюджета, а соответственно и к улучшению качества жизни", — сказал Силуанов.
Такие реформы, по словам главы Минфина, окажут больше влияния на рост экономики, чем простое увеличение расходов бюджета.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
На полях форума прошли выставки российских и зарубежных инвестиционных проектов SPIEF Investment Projects, а также продукции и услуг для успешного ведения бизнеса SPIEF Business Expo.
В 2016 году количество участников Петербургского международного экономического форума превысило 12 тысяч человек, которые прибыли из 130 стран мира.
В рамках форума Владимир Путин провел встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.
Посетители фотографируются с роботом Promobot на XX Петербургском международном экономическом форуме.
На ПМЭФ-2016, по предварительной оценке, подписано 332 соглашения на сумму 1,024 триллиона рублей. В частности, госкорпорация "Ростех" подписала соглашение о продаже до 25% компании "Вертолеты России".
Впервые за 20 лет ПМЭФ прошел на новой площадке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
На выставках SPIEF Investment Projects и SPIEF Business Expo были представлены более 100 перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов.
В форуме приняли участие 1300 различных компаний, причем 880 из них были представлены главами организаций.
Юбилейный форум освещали 2170 журналистов из 39 стран мира.
На выставке SPIEF Investment & Business Expo состоялся прямой диалог инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ.
Посетительница XX Петербургского международного экономического форума опускает открытку в ящик Почты России.
На выставке SPIEF Investment & Business Expo российские и зарубежные компании продемонстрировали свои возможности для решения бизнес-задач различного уровня.