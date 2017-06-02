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Экономика

Силуанов призвал не связывать реформы с ростом бюджетных расходов

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (402)
09:5502.06.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал правительство не связывать реформы с необходимостью увеличения бюджетных расходов.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на ПМЭФ. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Орешкин оценил различия подходов в трех стратегиях экономического роста
"У нас некоторые воспринимают реформы как дополнительный объем ресурсов: дадите ресурсы — будут реформы, не дадите — не будут. Такой подход не может лечь в основу следующей команды (правительства — ред.)", — сказал Силуанов, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

"Нужны люди, которые генерировали бы реформы и не ждали команд сверху", — сказал министр. А главной целью реформ в конечном итоге, по его словам, должен стать рост экономики.

"Нужны реформы в налоговой сфере, нужны реформы в отраслях социальной, в отраслях человеческого капитала. Это важно еще и для того, чтобы это привело к изменению структуры бюджета, а соответственно и к улучшению качества жизни", — сказал Силуанов.

Такие реформы, по словам главы Минфина, окажут больше влияния на рост экономики, чем простое увеличение расходов бюджета.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

ПМЭФ-2016: участники, дискуссии, выставки и презентации
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа полях форума прошли выставки российских и зарубежных инвестиционных проектов SPIEF Investment Projects, а также продукции и услуг для успешного ведения бизнеса SPIEF Business Expo.Павильон Новороссийского морского торгового порта выставке SPIEF Investment & Business Expo
© РИА Новости / Максим Блинов
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На полях форума прошли выставки российских и зарубежных инвестиционных проектов SPIEF Investment Projects, а также продукции и услуг для успешного ведения бизнеса SPIEF Business Expo.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 2016 году количество участников Петербургского международного экономического форума превысило 12 тысяч человек, которые прибыли из 130 стран мира.Символика XX Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Илья Питалев
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В 2016 году количество участников Петербургского международного экономического форума превысило 12 тысяч человек, которые прибыли из 130 стран мира.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ рамках форума Владимир Путин провел встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В рамках форума Владимир Путин провел встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители фотографируются с роботом Promobot на XX Петербургском международном экономическом форуме.Посетители фотографируются с роботом Promobot на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители фотографируются с роботом Promobot на XX Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа ПМЭФ-2016, по предварительной оценке, подписано 332 соглашения на сумму 1,024 триллиона рублей. В частности, госкорпорация "Ростех" подписала соглашение о продаже до 25% компании "Вертолеты России".Павильон компании Ростех на выставке SPIEF Investment & Business Expo
© РИА Новости / Максим Блинов
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На ПМЭФ-2016, по предварительной оценке, подписано 332 соглашения на сумму 1,024 триллиона рублей. В частности, госкорпорация "Ростех" подписала соглашение о продаже до 25% компании "Вертолеты России".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВпервые за 20 лет ПМЭФ прошел на новой площадке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".Участник в Экспофоруме на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Впервые за 20 лет ПМЭФ прошел на новой площадке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа выставках SPIEF Investment Projects и SPIEF Business Expo были представлены более 100 перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов.Девушка фотографирует робот Теспиан на выставке SPIEF Investment & Business Expo
© РИА Новости / Илья Питалев
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На выставках SPIEF Investment Projects и SPIEF Business Expo были представлены более 100 перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ форуме приняли участие 1300 различных компаний, причем 880 из них были представлены главами организаций.Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО Газпром Алексей Миллер на XX Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Илья Питалев
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В форуме приняли участие 1300 различных компаний, причем 880 из них были представлены главами организаций.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЮбилейный форум освещали 2170 журналистов из 39 стран мира.Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Юбилейный форум освещали 2170 журналистов из 39 стран мира.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа выставке SPIEF Investment & Business Expo состоялся прямой диалог инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ.Выставка SPIEF Investment & Business Expo на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На выставке SPIEF Investment & Business Expo состоялся прямой диалог инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетительница XX Петербургского международного экономического форума опускает открытку в ящик Почты России.Посетительница XX Петербургского международного экономического форума опускает открытку в ящик Почты России
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница XX Петербургского международного экономического форума опускает открытку в ящик Почты России.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа выставке SPIEF Investment & Business Expo российские и зарубежные компании продемонстрировали свои возможности для решения бизнес-задач различного уровня.Павильоны Роснефти и Газпромбанка на выставке SPIEF Investment & Business Expo
© РИА Новости / Максим Блинов
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На выставке SPIEF Investment & Business Expo российские и зарубежные компании продемонстрировали свои возможности для решения бизнес-задач различного уровня.
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