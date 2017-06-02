Минэнерго не следит, куда ННК продает нефть, заявил Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Минэнерго РФ не следит, куда "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) продает нефть, это коммерческие отношения, сообщил журналистам глава ведомства Александр Новак в ответ на просьбу прокомментировать санкциях США в отношении ННК из-за якобы сделок с КНДР.

"Нам об этом неизвестно (о том, куда продает нефть ННК — ред.), это коммерческие отношения. Куда они продают — мы не следим", — ответил Новак в кулуарах ПМЭФ-2017 на соответствующий вопрос.

Минфин США в четверг объявил о том, что вводит санкции в отношении граждан РФ и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. В частности, под санкции подпали три российские компании, включая "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру — "ННК Приморнефтепродукт".

Кроме того, согласно документу, под санкции попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с российской компанией Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник"), зарегистрированной в Москве.

Также под санкции попала Корейская народная армия и министерство народных вооруженных сил КНДР. Как отмечается в сообщении, эти структуры внесены в санкционный список минфина в числе других компаний и ведомств, связанных, по мнению Вашингтона, с незаконными действиям Пхеньяна.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.