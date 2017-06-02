Новак рассказал об идее продажи газа "Роснефти" через "Газпром" трейдеру BP

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Предложение "Роснефти" разрешить ей продажу газа через "Газпром экспорт" трейдеру BP в стадии проработки, есть разные позиции, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Вопрос находится в стадии проработки и обсуждения, по нему есть разные позиции, окончательного решения нет", — сказал министр, отвечая на вопрос, в какой стадии рассмотрение находится предложение "Роснефти".

Ранее в январе СМИ со ссылкой на письмо главы "Роснефти" Игоря Сечина, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, сообщили, что крупнейшая российская нефтяная компания ведет переговоры с BP о заключении долгосрочного контракта на поставки газа "Роснефти" на экспорт через Германию. Подлинность письма подтверждали источник в "Роснефти" и топ-менеджер "Газпрома". При этом, по данным СМИ, Путин 17 декабря 2016 года поручил главе Минэнерго Александру Новаку проработать обращение Сечина и доложить.

"Газпром" на это в марте сообщил, что не обладает мощностями для поставок газа "Роснефти" на экспорт.