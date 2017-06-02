РФПИ ожидает большой спрос в ходе приватизации "Совкомфлота"
09:4602.06.2017
(обновлено: 10:13 02.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами изучает возможность участия в приватизации "Совкомфлота", ожидает большого интереса со стороны иностранных инвесторов, заявил РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы смотрим, нам нравится компания, компания перспективная. Ожидаем большой спрос от инвесторов на нее, в том числе от наших партнеров", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.
Ранее первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия близка к тому, чтобы начать размещение акций "Совкомфлота" в рамках приватизации.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
На полях форума прошли выставки российских и зарубежных инвестиционных проектов SPIEF Investment Projects, а также продукции и услуг для успешного ведения бизнеса SPIEF Business Expo.
В 2016 году количество участников Петербургского международного экономического форума превысило 12 тысяч человек, которые прибыли из 130 стран мира.
В рамках форума Владимир Путин провел встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.
Посетители фотографируются с роботом Promobot на XX Петербургском международном экономическом форуме.
На ПМЭФ-2016, по предварительной оценке, подписано 332 соглашения на сумму 1,024 триллиона рублей. В частности, госкорпорация "Ростех" подписала соглашение о продаже до 25% компании "Вертолеты России".
Впервые за 20 лет ПМЭФ прошел на новой площадке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
На выставках SPIEF Investment Projects и SPIEF Business Expo были представлены более 100 перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов.
В форуме приняли участие 1300 различных компаний, причем 880 из них были представлены главами организаций.
Юбилейный форум освещали 2170 журналистов из 39 стран мира.
На выставке SPIEF Investment & Business Expo состоялся прямой диалог инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ.
Посетительница XX Петербургского международного экономического форума опускает открытку в ящик Почты России.
На выставке SPIEF Investment & Business Expo российские и зарубежные компании продемонстрировали свои возможности для решения бизнес-задач различного уровня.