РФПИ ожидает большой спрос в ходе приватизации "Совкомфлота"

Встреча президента РФ Владимира Путина с активом международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества. 1 июня 2017

Встреча президента РФ Владимира Путина с активом международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества. 1 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами изучает возможность участия в приватизации "Совкомфлота", ожидает большого интереса со стороны иностранных инвесторов, заявил РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы смотрим, нам нравится компания, компания перспективная. Ожидаем большой спрос от инвесторов на нее, в том числе от наших партнеров", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Ранее первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия близка к тому, чтобы начать размещение акций "Совкомфлота" в рамках приватизации.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.