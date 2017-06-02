Минэнерго не будет предлагать рост НДПИ на газ для "Газпрома" в 2018 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Минэнерго РФ не будет предлагать рост НДПИ на газ для "Газпрома" в 2018 году, министерство за стабильную налоговую политику, заявил в ходе интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас нет таких предложений. Мы за стабильную налоговую политику", — сказал глава Минэнерго, отвечая на вопрос, какие у министерства есть предложения по росту НДПИ на газ для "Газпрома" в 2018 году.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.