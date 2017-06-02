Новак рассказал, как изменится прогноз добычи нефти в России в 2017 году

C.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Прогноз добычи нефти в РФ в 2017 году скорректируется в связи с венскими соглашениями до 547-547,5 миллиона тонн с 549 миллиона тонн, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

"Мы считаем, что скорректируется общий прогноз (добычи нефти – ред.) до 547-547,5 миллиона тонн. Это на 2-1,5 миллиона тонн меньше, чем мы прогнозировали (было 549 миллиона тонн — ред.). В 2018 году, в зависимости от условий работы отрасли, планируется добыча в размере 547-551 миллиона тонн. А по экспорту предварительно в 2017 году – 257 миллиона тонн, в 2018 году – 260,7 миллиона тонн", — отметил Новак.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.