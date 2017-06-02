Итоговых решений по продлению СРП по "Сахалину-1" нет, заявил Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Окончательных решений по продлению СРП по "Сахалину-1" нет, есть запрос со стороны оператора — ExxonMobil, идет обсуждение в правительстве, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Нет, сейчас нет окончательных решений по продлению. Есть запрос со стороны оператора — ExxonMobil, идет обсуждение в правительстве. Пока окончательного решения нет", — сказан Новак, отвечая на вопрос, продлено ли СРП по "Сахалину-1", контракт по которому был заключен в 1996 году на 20 лет.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.